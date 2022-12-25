Мир 25 декабря 2022, 21:04 Миллион новых случаев ковида стали фиксировать в Китае ежедневно Bloomberg: в Китае каждый день коронавирусом заражается миллион человек РИА «Новости»

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В Китае количество случаев COVID-19, которые выявляют ежедневно, достигло миллиона. Статистику привело агентство Bloomberg.

По данным портала, в настоящий момент Китай ведет активную борьбу с крупнейшей вспышкой COVID-19 за весь период пандемии. Каждый день от последствий заболевания в стране умирают около пяти тысяч жителей.

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Китайские специалисты прогнозируют в январе рост числа новых случаев инфицирования за сутки до 3,7 миллиона. В марте количество зараженных превысит четыре миллиона.

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Официальные данные разительно отличаются от приведенных Bloomberg — около трех тысяч новых заражений.

В протоколе заседания Национальной комиссии здравоохранения КНР, которое опубликовали 21 декабря, говорится о 248 миллионах зараженных человек, это 18% всего населения страны.

Новый рост заболеваемости связали с отменой ограничений, которые ввели в рамках программы «нулевой терпимости к ковиду». Она действовала в Китае с начала пандемии. Также в стране наблюдается стремительное распространение штамма «омикрон».