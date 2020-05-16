Более 700 пациентов в Пензенской области побороли COVID-19
В Пензенской области около 80 человек выписались после лечения от коронавируса. Таким образом всего в регионе 736 вылеченных пациентов.
Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
«Сегодня выписаны 78 человек. Общее число выздоровевших — 736», — приводит ее слова РИА «Новости».
Отмечается, что всего в Пензенской области выявлено 985 случаев заражения. 10 человек скончались.
Ранее россиянам рассказали, когда они смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, к жизни без ограничений люди смогут вернуться только после появления вакцины от коронавируса.
В России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 10 598 новых заболевших. Погибли 2418 человек, по данным стопкоронавирус.рф.