Более 40 тысяч случаев коронавируса выявили в России впервые с 14 марта

За прошедшие сутки в России впервые с 14 марта выявили 40 010 новых случаев ковида. Число подтвержденных случаев коварного вируса возросло за 24 часа до 40 010 против вчерашних 37 609, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.

Госпитализированы 3450 заразившихся, что на 3% больше, чем 19 августа. Положительную динамику отметили среди выписанных из стационаров за сутки: выздоровели 24 222 человека — на 10,7% больше по сравнению с 19 августа. Несмотря на усилия врачей, 69 человек скончались (это максимум с 11 июня).

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возвращение заболеваемости COVID-19 к зимним показателям. Гинцбург выразил надежду, что число летальных случаев останется меньше тех цифр, которые были во время зимнего сезона. По словам главы НИЦЭМ имени Гамалеи, сейчас распространяется не такой заразный штамм коронавируса.