Более 22 тысяч случаев ковида выявлено в России третий день подряд

Российские медики со вчерашнего дня зафиксировали 22 236 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель не снижается третий день подряд, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Всего коронавирусом заразились 7 443 149 жителей России. От COVID-19 за сутки умерли 779 человек. Жертвами болезни с марта прошлого года стали 204 679 заразившихся. Выздоровели в течение 24 часов 13 513 пациентов, всего — 6 618 117.

После улучшения эпидемической обстановки в стране в начале лета особенно сложная ситуация сохраняется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В этих регионах за сутки выявили 3387, 1527 и 1330 случаев COVID-19 соответственно.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась во всех уголках РФ в декабре 2020 года. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что среди зараженных «дельта» —штаммом практически нет привитых пациентов. Она отметила, что их доля среди заболевших достигает около 2%. Речь идет также о тех, кто привился первым компонентом.