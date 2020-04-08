Более 200 тысяч анализов на коронавирус провели в Москве

Московские лаборатории за последний месяц сделали свыше 200 тысяч анализов на 2019-nCoV. Свое здоровье проверили более 145 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследования проводят в городских, федеральных и частных лабораториях. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Мы постепенно наращиваем мощности, для того чтобы проводить в Москве как можно больше анализов на коронавирус. Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских», — заметила Ракова.

Она добавила, что к работам привлекают и частные компании. Для медучреждений анализы делает лаборатория «Гемотест». В скором будущем такие услуги будет оказывать и лаборатория «Литех».

Тест на коронавирус в обязательном порядке сдают те, кто живет вместе с пациентами с COVID-19. Проверку проходят больные с диагнозом «пневмония» и их близкие. Анализы берут у пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, если у них появились симптомы ОРВИ.

Ежедневно в Москве выполняют более десяти тысячи анализов. Положительные пробы, сделанные в московских лабораториях, могут перепроверить в федеральных лабораториях (в Противочумном центре и Центре гигиены и эпидемиологии).

По последним данным, в России зарегистрировали 7497 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве. Треть инфицированных москвичей проходит лечение дома.