Треть зараженных коронавирусом москвичей лечатся дома

По ее словам, у этих пациентов болезнь протекает в легкой форме. Поэтому необходимости к госпитализации у них нет. Все получают консультации врачей дистанционно. Медики следят за изменением здоровья, и в случае чего готовы сразу госпитализировать больных.

«Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом. С момента запуска проекта медики провели более семи тысяч удаленных консультаций», — отметила Ракова.

К 7 апреля в Москве подтверждено 5181 положительных диагнозов, при этом за сутки выявлено еще 697 случаев. Выздоровели и выписаны 222 пациента.

Врачи напоминают, что если больной COVID-19 проходит лечение дома, он обязан не покидать жилище ни при каких обстоятельствах. Ранее стало известно, что семеро жителей Москвы с коронавирусом вышли из дома. Их сразу же вычислили по камерам видеонаблюдения, выписали штрафы и изолировали в обсервационные центры.