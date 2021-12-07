Более 20 вернувшихся из ЮАР госпитализировали в России

Почти 100 человек отправили в обсерватор после возвращения из ЮАР в Россию. Из них 24 туристов госпитализировали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что среди туристов есть и те, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус, но у этого человека наблюдаются симптомы заболевания. Всего российские медики выявили два случая заражения штаммом «омикрон». Во всех остальных случаях исследования пока продолжаются.

По словам главы Роспотребнадзора, России удалось создать собственную тактику борьбы с распространением инфекции. Власти ужесточают ограничительные меры, но при этом не закрывают границы страны.

«У нас сложилась, так скажем, своя практика, так же, как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ», — отметила Попова.

Ранее она подписала постановление о сокращении срока действия я отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Также она обязала всех пассажиров авиарейсов, прилетающих из стран Южной Африки и Гонконга, проходить двухнедельный карантин.