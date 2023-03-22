Здоровье 22 марта 2023, 13:00 Более 1,5 тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в России за сутки Оперштаб сообщил о выявлении 12 001 случая COVID-19 в России за прошедшие сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 12 001 человек, сообщили в оперштабе. Всего с начала пандемии положительные результаты на COVID-19 пациенты получили 22 миллиона 537 тысяч 883 раза.

Выявленное по состоянию на 22 марта количество заболевших — самое большое за последние три дня. Чаще всего коронавирусом за сутки заражались в Москве — там 2259 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 1295, в Воронежской области 504. В Подмосковье медики зарегистрировали 178 заразившихся коронавирусом. Всего в регионе провели 24 миллиона 484 тысячи 791 исследование на наличие вируса.

Реклама

Москва и Петербург стали лидерами по числу госпитализаций. Всего за прошедшие сутки в России в больницы доставили 1545 пациентов с ковидом. За то же время от последствий заболевания умерли 39 человек, а с начала пандемии 396 938 пациентов.

Реклама

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться до конца текущего года. Он напомнил, что 11 марта исполнилось три года с момента регистрации вспышки этого заболевания.