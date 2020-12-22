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    22 декабря 2020, 17:02

    Более 1,4 тысячи мутаций коронавируса выявили в России

    Дарья Бунякова

    Российские специалисты выявили уже более 1,4 тысячи мутаций коронавируса за время пандемии. При этом такая ситуация является обычной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Более 1,4 тысячи мутаций коронавируса выявили в России

    «На сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможности передачи от человека к человеку — прим.ред.) и патогенности», — процитировало Попову РИА «Новости».

    По словам главы ведомства, в России не нашли мутаций вируса, которые были зафиксированы в Великобритании. Несмотря на это, Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и уже попросил прислать образец изменения коронавируса.

    «Хотела бы отметить, что Роспотребнадзор внимательнейшим образом отслеживает ситуацию по новой коронавирусной инфекции, изучает генетические особенности изменения нового коронавируса, которые способны потенциально влиять и на его идентификацию, и на лечение и профилактику», — заверила Попова.

    Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании. После этого страны начали закрывать авиасообщение со страной. Днем 21 декабря Россия тоже остановила полеты в Великобританию из-за мутировавшего SARS-CoV-2.

    За время распространения коронавируса в России выявили 2 906 503 случая инфицирования. Врачам удалось вылечить уже 2 319 520 человек. Скончались после заражения 51 912 пациентов.