Более 1,4 тысячи мутаций коронавируса выявили в России

Российские специалисты выявили уже более 1,4 тысячи мутаций коронавируса за время пандемии. При этом такая ситуация является обычной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможности передачи от человека к человеку — прим.ред.) и патогенности», — процитировало Попову РИА «Новости».

По словам главы ведомства, в России не нашли мутаций вируса, которые были зафиксированы в Великобритании. Несмотря на это, Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и уже попросил прислать образец изменения коронавируса.

«Хотела бы отметить, что Роспотребнадзор внимательнейшим образом отслеживает ситуацию по новой коронавирусной инфекции, изучает генетические особенности изменения нового коронавируса, которые способны потенциально влиять и на его идентификацию, и на лечение и профилактику», — заверила Попова.

Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании. После этого страны начали закрывать авиасообщение со страной. Днем 21 декабря Россия тоже остановила полеты в Великобританию из-за мутировавшего SARS-CoV-2.

За время распространения коронавируса в России выявили 2 906 503 случая инфицирования. Врачам удалось вылечить уже 2 319 520 человек. Скончались после заражения 51 912 пациентов.