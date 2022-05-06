Более 13 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

К медикам пришли 13 385 россиян, пострадавших от укусов клещей, среди которых 4916 — дети. У двух человек диагностировали клещевой вирусный энцефалит. Данные на конец апреля привела пресс-служба Роспотребнадзора.

За аналогичный период 2021 года к врачам обратился всего 7551 человек. Санитарные врачи сделали вывод о росте активности клещей год от года. В целом количество обращений осталось в пределах среднемноголетних значений.

Чаще всего к медикам приходили жители Свердловской области, Алтайского края, Кемеровской и Тюменской областей, Приморского края, Иркутской и Новосибирской областей.

Роспотребнадзор посоветовал жителям для защиты от клещей на природе носить одежду с плотно прилегающими к коже рукавами и воротником, заправлять верхнюю часть одежды в брюки, а их — в сапоги или носки с плотной резинкой. На голову лучше надеть капюшон или заправить волосы под косынку либо шапку. Одежду и открытые участки тела следует обрабатывать репеллентами.

Если клещ все же укусил, его нужно поскорее извлечь пинцетом или с помощью сделанной из нитки петли. Намазывать клеща растительным маслом не нужно, это только усложнит процесс извлечения, рассказала ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. Ее слова привело РИА ФАН.

Защититься от вирусного энцефалита помогут профилактические прививки. На конец апреля в России привиты уже 1,4 миллиона человек.

Специалисты ежегодно проводят обработки территорий от клещей. По информации Роспотребнадзора, за последние семь лет объем акарицидных обработок вырос на 26,5%. В 2022 году мероприятия запланированы на площади 148 677 гектаров (в 2021 году обработано 126 032 гектаров).

Парки Московской области уже начали обрабатывать от клещей. Противоклещевая обработка пройдет в 119 парках и завершится до конца мая.