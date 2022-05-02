Парки Подмосковья обработают от клещей

С приходом теплой погоды начинался сезон активности клещей. По требованию санэпидемстанции в парках культуры и отдыха Подмосковья приступили к противоклещевой обработке территорий.

«Традиционно готовим парки к массовому летнему отдыху. С 18 апреля приступили к обработке парковых территорий от клещей. Необходимые мероприятия проведем в 119 парках. Работы планируем завершим до конца мая», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего от клещей будет обработано 91 095,55 гектара парковых территорий. На сегодняшний день первичную обработку провели на 45 427,94 гектара. Специалисты отмечают, что на время обработки лучше ограничить свои прогулки по этим местам.

Укусы клещей могут стать причиной заболевания такими инфекциями, как эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф, клещевой паралич. Нужно внимательно осматривать одежду и тело после прогулок на свежем воздухе. Если укус произошел, стоит немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.