Более 124 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили 124 070 новых случаев коронавируса. В больницы попали 9090 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве (23 417). В Санкт-Петербурге — 15 802. В Московской области прирост составил 11 470 случаев. С начала пандемии в Подмосковье сделали уже 15 057 830 ПЦР-тестов на ковид.

В оперштабе уточнили, что за сутки от коронавируса скончался 621 пациент. Полностью выздоровели 30 130 человек.

Рост заболеваемости специалисты связывают с распространением штамма «омикрон», он отличается повышенной заразностью. Его симптомы похожи на грипп и обычную простуду. Как правило, ковид, вызванный «омикроном», протекает в легкой форме, особенно у вакцинированных пациентов. Люди могут проходить лечение на дому.

В Московской области с начала пандемии сделали 15 057 830 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для помощи заболевшим организовали кол-центры, где можно проконсультироваться о необходимости вызова врача, ответив на вопросы по чек-листу. Одним из самых главных показателей для срочной медицинской помощи является уровень насыщения кислорода в крови. Для его измерения рекомендуют приобрести пульсоксиметр.