Минздрав дал рекомендации кол-центрам для работы с лечащимися на дому от ковида

Минздрав России подготовил схему работы для кол-центров, в которые могут обращаться больные с ковидом, получающие лечение на дому. Рекомендации направили в регионы, сообщил главный внештатный специалист по скорой медпомощи ведомства Сергей Багненко.

По его словам, эти рекомендации направлены на организацию оперативной и качественной работы кол-центров во время роста случаев ковида из-за распространения штамма «омикрон», сообщил ТАСС.

Основная задача сотрудников таких центов заключается в сборе данных от обращающихся как в рамках первого опроса, так и в рамках мониторинга состояния пациентов с СOVID-19 и ОРВИ.

В частности, у звонящего будут узнавать о наличии кашля, насморка, слабости, потери вкуса и обоняния, боли в горле, головной боли, затруднении дыхания, нарушениях стула. Помимо этого, вопросы будут касаться хронических болезней, информации о ПЦР-тестах и возможных КТ-обследованиях.

После того как сотрудник кол-центра соберет данные согласно этому чек-листу, будет приниматься решение о том, нужна ли звонящему госпитализация, или же он может продолжать лечение дома. Также может быть решен вопрос о вызове врача.

«Одним из ключевых показателей для принятия решения о необходимости оказания пациенту с СOVID-19 экстренной помощи является снижение уровня сатурации», — пояснил Багненко.

По его словам, такая система чек-листов применяется в России и других странах в разных областях медицины.