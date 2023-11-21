Здоровье 21 ноября 2023, 12:49 Более 10 тысяч москвичей за неделю заразились коронавирусом Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Москве с 13 по 19 ноября РИА «Новости»

Читать 360tv в

За 46-ю неделю 2023 года, с 13 по 19 ноября, в Москве зарегистрировали 10 201 случай заражения коронавирусом. Информация об этом появилась в официальной сводке оперштаба.

Из-за вируса за неделю в столице умерли 19 человек, а выздоровели — 8 389 москвичей. Госпитализировали 889 пациентов.

Реклама

В Московской области летальных случаев не зафиксировали. Всего в Подмосковье заболели 1069 жителей, а выздоровели — 1007. В больницу с коронавирусом попали 68 человек.

Тем временем китайские ученые выяснили, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом. По их мнению, противостоять болезни поможет употребление кофе.

Кроме того, обновленная вакцина «Спутник лайт» прошла клинические испытания. Она может поступить в гражданский оборот в декабре. Ранее заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова подтвердила эффективность российской разработки.