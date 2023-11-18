Здоровье 18 ноября 2023, 00:32 Китайские ученые выяснили, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом BMC: кофе в рационе снижает риск заражения коронавирусом Unsplash

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Кофе снижает риск заражения коронавирусом, такой вывод сделали ученые из китайского Государственного медицинского университета в Шэньяне. Результаты исследования специалисты опубликовали в научном журнале BMC (BioMed Central).

Основываясь на исследованиях, которые установили связь между полифенолами и иммунным ответом при COVID-19, китайские ученые захотели выяснить, может ли кофе снизить риски заражения коронавирусом.

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Оказалось что кофе, в составе которого есть растительный пигмент полифенол, способен препятствовать проникновению вируса SARS-CoV-2 и его различных штаммов в клетки человека. Кофе блокирует механизм расщепления спайкового белка, предотвращая присоединение вируса к клетке.

Ранее китайские ученые выяснили, что употребление кофе может снизить риск возникновения мигрени, однако на другие неврологические заболевания напиток не влияет. Исследователи нашли 40 мутаций, которые связаны именно с употреблением кофе.