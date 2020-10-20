Антикоронавирусная вакцина не появится в Великобритании раньше весны 2021 года и даже тогда нельзя будет говорить о том, что вирус исчезнет полностью. Скорее всего, он станет сезонным заболеванием, как и грипп.

Об этом в интервью телеканалу Sky News сообщил главный научный советник британского правительства Патрик Валланс. Он напомнил, что единственным заразным заболеванием, которое полностью уничтожило человечество, является оспа.

«Я думаю, что маловероятно, что у нас появится действительно стерилизующая вакцина, которая полностью остановит инфекцию», — сказал Валланс. По его мнению, препарат будет доступен для «любого рода широкого общественного применения» не раньше весны 2021 года.

По словам, Валланса, коронавирус будет похож на ежегодный грипп, он будет циркулировать среди населения и носить эндемический характер.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в столице в конце года. Крупные партии препарата власти закупят уже в ноябре.