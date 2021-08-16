Боль в месте укола стала самой частой реакцией после «ЭпиВакКороны» у пожилых

7Самым частым побочным эффектом среди людей старше 60 лет при вакцинации «ЭпиВакКороной» стала боль в месте укола. У некоторых она продолжалась несколько дней.

«Также описаны единичные случаи кратковременного повышения температуры», — сообщили ТАСС в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

При исследованиях на пожилых людях, местные реакции после первой вакцинации были отмечены у 1,3%, после второй — 0,6%. В центре отметили, что когда проходили две фазы клинических испытаний на людях от 18 до 60 лет, показатели местных реакций были выше — у 14% участников.

В «Векторе» подчеркнули, что клинические испытания показывают, что «ЭпиВакКорона» — не вызывающий реакции и безопасный препарат. А из-за отсутствия в составе живого вируса, человек не может заболеть после укола COVID-19.

«ЭпиВакКорона» в России стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России после «Спутника V». Ее используют с октября прошлого года.