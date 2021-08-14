Случаев смерти из-за «ЭпиВакКороны» в России не фиксировали

В России специалисты не выявили ни одного случая смерти, связанного с вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом в научном центре «Вектор», разработавшем препарат, сообщили ТАСС.

«Случаев смерти, связанных с введением вакцины „ЭпиВакКорона“, не отмечено», — заявили разработчики.

Эта вакцина стала второй, которую зарегистрировали в России. Сейчас препаратом центра «Вектор» разрешено прививать совершеннолетних.

В центре «Вектор» ранее развеяли популярные мифы об «ЭпиВакКороне». Например, что к месту укола якобы можно примагничивать ложки или что при прививке людям вживляют чипы. Гендиректор «Вектора» Татьяна Непомнящих в беседе с «360» назвала эти заявления фантастикой. Она указала, что технологии пока не дошли до такого уровня, чтобы человеку можно было ввести что-то подобное через иглу. Она отметила, что статистика говорит о низкой заболеваемости после прививки, а также прекрасной переносимости вакцины.

Директор центра «Вектор» ранее заявил, что вакцины эффективны в том числе и против новых штаммов коронавируса.