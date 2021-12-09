Бокерия назвал способ борьбы с антипрививочниками

Появление большого числа антипрививочников в России связали с недостаточным вниманием к просвещению. Кардиохирург Лео Бокерия призвал все силы направить на то, чтобы профессионально объяснить необходимость вакцинации.

Наличие противников прививок Бокерия назвал злободневным вопросом. Мнение специалиста привел сайт Ura.Ru в Telegram.

«Я думаю, если бы мы полноценно занимались просвещением, [объяснением] необходимости прививок, у нас бы эта проблема не стояла так серьезно», — сказал он.

Бокерия заявил о важности использовать авторитет тех, кому доверяют, и способных профессионально донести необходимость прививки людей для вакцинации нужного количества населения.

«Зараза смертельная, есть средства, и мы должны это все использовать», — заключил кардиохирург.

Большинство российских врачей считают, что о скорой победе над коронавирусом говорить рано. Мешают этому несколько факторов, в том числе маленький процент вакцинированных. Неприятие вакцины среди жителей РФ тоже обусловлено определенными причинами. Свою играют довольно сильное антивакционное лобби и распространение фальшивых новостей о прививках.