Коллективная безответственность и антипрививочники. Врачи назвали основные проблемы в борьбе с коронавирусом

Большинство российских врачей считают, что о скорой победе над коронавирусом говорить очень рано. Этому мешает целый ряд факторов: маленький процент вакцинированных, отказ от ношения масок и активное посещение общественных мест. Эксперты объясняют такое поведение отсутствием коллективной ответственности среди россиян.

Компании «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформа для врачей «Доктор на работе» провели исследование среди российских врачей по поводу коронавируса, сообщил РБК.

По их итогам выяснилось, что 42% врачей ожидают незначительное увеличение числа зараженных, 29% предсказывают заметный рост, 19% затрудняются ответить и только 11%, а это каждый девятый врач, верят в продолжение снижения заболеваемости.

Основные причины

Врачей также попросили обозначить основные причины, мешающие победить пандемию. Они выявили пять главных признаков. Среди опрошенных 84% назвали отказ от самоизоляции после контакта с предполагаемыми зараженными людьми, 77% — отказ от ношения масок, 74% — активное посещение мест с большим количеством людей таких, как рестораны, бары, концерты и театры, 73% — отказ от вакцинации и 49% — нерегулярное мытье рук и использование антисептиков.

Врач-инфекционист Маргарита Нагибина отметила, что снижение и увеличение зараженных — это еще и сезонная вещь, поэтому теоретически к Новому году должен произойти небольшой спад, а после будет опять небольшой подъем.

«Мутагенность возбудителя, все время подкидывающая новые штаммы, тоже мешает победе над коронавирусом. Сложно адаптация происходит», — сказала она.

А директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с «360» заявил, что главной причиной является то, что меньше половины планеты имеет иммунитет к коронавирусу. Россия и вовсе находится в числе аутсайдеров по числу привитых людей.

Неприятие вакцины среди россиян Викулов объяснил несколькими причинами. Во-первых, антивакционное лобби сильно во всем мире. В социальных сетях регулярно распространяются фальшивые новости о прививках и видео с якобы насильственной вакцинацией, а люди этому верят.

Во-вторых, люди хотят получить больше ответов по тому, в какие сроки проходило исследование вакцины, как она работает, в чем ее побочные эффекты. Если разъяснить им все, то станет проще.

Не помогает и то, что есть врачи, которые могут отрицательно относиться к вакцинации. Это подтвердил опрос, проведенный Институтом психологии РАН летом 2021 года, тогда 62% противников вакцинации сказали, что их знакомые врачи не рекомендовали им прививаться. Впрочем, Викулов отметил, что обычно такими противниками бывают те врачи, которые не являются специалистами по инфекциям.

Еще одна проблема — это отсутствие разнообразия вакцин.

«В России, например, нет никаких зарубежных вакцин. Что мешает нашим регуляторам начать процедуру признания и регистрации? Я не вижу никаких весомых причин этого не делать. У нас применяются зарубежные вакцины для профилактики других инфекций», — отметил собеседник «360».

Нельзя забывать и про влияние публичных людей на общественность, ведь есть некоторые политики и знаменитости, выступающие против прививок. Люди к ним прислушиваются, и это тоже подрывает доверие к властям.

Почему это происходит?

Для несоблюдения других мер безопасности — ношение масок, социальная дистанция, изоляция — тоже есть объяснение. Психолог Александр Кичаев в беседе с «360» отметил, что люди в России живут «с надеждой на авось».

«Они думают, что всех это коснется, а их это минует. Плюс это такой наш ментальный пофигизм. Мы не привыкли брать на себя ответственность», — подчеркнул эксперт.

Мы не понимаем, что от поведения одного зависит то, что будет с обществом. У нас пока это не развито. Не у всех выработано ощущение коллективной ответственности. Александр Кичаев Психолог

Профессор, куратор исследований влияния COVID на психологию в Институте психологии РАН Тимофей Нестик в разговоре с РБК также отметил, что те же мифы и теории заговора могут подействовать не только на простых людей, но и на медиков из-за потери точки опоры и желания найти эмоциональную поддержку на фоне стресса и переживаний вызванных пандемией.

В то же время 55% опрошенных врачей не поддержали идею ввода дополнительных ограничительных мер.