Близким страдающих деменцией посоветовали не тянуть с обращением к профессионалам

Деменция — это проблема современности. Люди обычно не обращают внимания на первые признаки развивающейся болезни, что приводит к печальным последствиям. При кажущихся невинными на первый взгляд проблемах с памятью необходимо обратиться за помощью к профессионалам. К этому в беседе с «360» призвал основатель и генеральный директор группы компаний «Опека» Алексей Маврин, комментируя новость об исчезновении Светланы Светличной.

«Деменция — это проблема XXI века. Она приходит незаметно: мы видим человека, который немножечко что-то забыл, немножечко где-то ошибся, и нам кажется, что это нормально, это же старость. А потом это происходит все чаще и больше. Потом человек куда-то уходит, он забывает, куда он ушел, забывает предупредить, забывает откуда он ушел. Это проблема, которую так просто не решить. Первое — нужно распознать ее вовремя, а второе — отдать это дело в профессиональные руки», — объяснил Маврин.

Эксперт отметил, что за человеком с деменцией нужно следить 24 часа в сутки, чтобы не допустить страшного. Болезнь постоянно прогрессирует, поэтому простого надзора родных или сиделки недостаточно. Нужно, чтобы к больному постоянно приходил врач-психиатр или невролог, так как сейчас есть лекарства, которые помогают сдерживать этот недуг. Также, по словам Маврина, родственникам пожилого человека с деменцией нужно постоянно консультироваться с психологом. Специалист поможет лучше понимать больного.

«Она (помощь людям с деменцией — прим. ред.) не очень сложная: нужно покормить человека, потому что он может забыть, нужно помочь ему сходить, например, принять душ, нужно с ним погулять. И вообще, последить за тем, чтобы он сам себе не навредил», — добавил гендиректор «Опеки».

Маврин призвал родственников страдающих деменцией быть терпимее и не ругаться.

Ранее СМИ сообщили о пропаже 81-летней актрисы Светланы Светличной. Ее подруга, психолог Елена Перелыгина рассказала о признаках деменции у заслуженной артистки России.