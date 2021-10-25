Подруга Светланы Светличной объяснила исчезновение актрисы

Признаки развивающейся деменции наблюдались в последнее время у актрисы Светланы Светличной, утверждают в ее окружении. Не исключено, что это стало причиной внезапного исчезновения заслуженной артистки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала подруга актрисы, психолог Елена Перелыгина.

Она отметила, что в последний раз разговаривала со Светличной около месяца назад. Уже тогда актриса забывала телефон дома и не перезванивала. Перелыгина не исключила, что проблема связана с возрастными изменениями.

«Развивается деменция, наблюдаются проблемы с сосудами уже давно. Светлана многое забывает. В таком возрасте ей нужны постоянный уход и присмотр», — отметила психолог.

Собеседница издания подчеркнула, что сын актрисы Алексей Ивашов полностью посвятил себя своей семье. Она не исключила, что после внезапного исчезновения к нему придет мысль, что матери нужен серьезный уход.

«Он должен понять, что матери нужно уделять больше внимания. Видно, его недостаточно, если она исчезает вот так», — отметила она.

По данным СМИ, с заявлением в полицию об исчезновении заслуженной артистки России Светланы Светличной обратилась ее родственница. Сын актрисы подтвердил, что уже четыре дня не может найти мать. Источники сообщили, что после травмы, полученной на съемках около года назад, у нее начались провалы в памяти.

Актер Иван Николаев заявил, что Светличная решила переехать поближе к родственникам, с которыми раньше не общалась. Он пояснил, что в силу возраста она не хотела общаться с прессой, поэтому решила никому не сообщать о смене места жительства.