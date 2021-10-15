Биолог рассказал о возможности искусственного создания коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова описала версию о том, что коронавирус мог появиться искусственным путем. Биолог заявила, что для создания вакцины могли спровоцировать эволюцию вируса в пробирке, сообщил портал Lenta.ru.

Вирусолог Анча Баранова рассказала, что возможные эксперименты могли проводить для создания вакцины, которая могла бы опередить вирус.

«Его необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций», — рассказала вирусолог.

Доктор биологических наук Анча Баранова также отметила, что у вакцин сейчас нет задачи догнать мутации коронавируса. Ученый считает, что при желании можно сделать так, чтобы препарат вырвался вперед, сообщил портал.

Анча Баранова также описала худший по ее мнению вариант развития пандемии коронавируса. Вирусолог назвала селекцию людей самой негативной тенденцией в этом вопросе. Ученый рассказала, что существует версия о том, что предки человека уже переносили коронавирус. Людей с одной генетической структурой вирус уничтожил, а с другой — наоборот, сделал здоровее.