Биолог описал худший вариант развития пандемии коронавируса
Биолог Анча Баранова описала худший вариант развития пандемии коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова описала самый худший по ее мнению вариант развития пандемии коронавируса. Она посчитала, что наиболее негативная тенденция — это селекция людей. Своими размышлениями специалист поделилась с порталом Lenta.ru.
Вирусолог рассудила, что если чувствительные к COVID-19 генотипы будут больше умирать и меньше воспроизводить себя, то это может привести изменениям в генетической структуре человечества. Строение людей на генетическом уровне массово изменится, станет более устойчивым к вирусам.
При этом она отметила, что глобальной угрозы вымирания человечества она не видит, потому что в ходе истории люди демонстрировали удивительную способность адаптироваться буквально ко всему. Также в обществе встречаются такие генотипы, которые вовсе не восприимчивы к коронавирусу.
Баранова рассказала, что существует теория о том, что у предков человека уже был коронавирус и он уничтожил людей с одной генетической структурой, а с другой — наоборот сделал здоровее.
«Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», — подытожила специалист.