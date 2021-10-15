Биолог описал худший вариант развития пандемии коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова описала самый худший по ее мнению вариант развития пандемии коронавируса. Она посчитала, что наиболее негативная тенденция — это селекция людей. Своими размышлениями специалист поделилась с порталом Lenta.ru.

Вирусолог рассудила, что если чувствительные к COVID-19 генотипы будут больше умирать и меньше воспроизводить себя, то это может привести изменениям в генетической структуре человечества. Строение людей на генетическом уровне массово изменится, станет более устойчивым к вирусам.

При этом она отметила, что глобальной угрозы вымирания человечества она не видит, потому что в ходе истории люди демонстрировали удивительную способность адаптироваться буквально ко всему. Также в обществе встречаются такие генотипы, которые вовсе не восприимчивы к коронавирусу.

Баранова рассказала, что существует теория о том, что у предков человека уже был коронавирус и он уничтожил людей с одной генетической структурой, а с другой — наоборот сделал здоровее.

«Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», — подытожила специалист.