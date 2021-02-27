Биолог рассказал, кто тяжелее переносит последствия коронавируса

Последствия COVID-19 для молодых людей проходят гораздо проще, чем для пожилых людей. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Ее слова процитировал RT.

«В какой-то степени это можно назад открутить, и нужно этим заниматься. Конечно же, для молодого человека открутить назад гораздо легче, чем для человека более пожилого», — отметила она.

Она рассказала, что мужчины больше страдают во время острой фазы болезни. Тем временем женщины чаще страдают от «более длинного ковидного хвоста», который приходится потом долгое время за собой тащить. По словам Барановой, все зависит от конкретных склонностей организма — именно они решают, какие последствия принесет заболевание.

«При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвется», — отметила.

Ранее главный врач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что мультисистемный воспалительный синдром может проявиться у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Она отметила, что чаще всего он встречается у детей, но сейчас стал встречаться и у взрослых.