Здоровье 23 апреля 2024, 05:57 Биолог назвала продукты, помогающие в борьбе с онкологией Биолог Мальцева: виноград, укроп и морковь могут снизить риск развития рака Freepik

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Некоторые продукты могут оказать терапевтический эффект и снизить риски развития онкологических заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева.

По ее словам, существуют растительные продукты, которые способны влиять на ДНК. Они оказывают эпигенетическое влияние, то есть как бы управляют генами. Другими словами, ставят на определенных участках ДНК своего рода метки, благодаря чему гены либо блокируют выработку каких-то белкой, либо наоборот ее активируют.

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По словам Мальцевой, искусственный интеллект уже определил 111 фитонутриентов, способствующих лечению онкозаболеваний. Так, они содержатся в терпком винограде, моркови, апельсинах, укропе и кинзе.

При этом существуют продукты, способные спровоцировать развитие таких болезней. Если раньше это были, к примеру, ядовитые ягоды, то сейчас речь идет о фастфуде, предупредила биолог.

Ранее онколог и химиотерапевт Антон Иванов посоветовал снизить употребление красного мяса и несвежей пищи, которые могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований.