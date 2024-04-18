Здоровье 18 апреля 2024, 15:06 Онколог Иванов: говядина и свинина могут спровоцировать развитие рака

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Онколог и химиотерапевт Антон Иванов перечислил продукты, которые способны спровоцировать развитие злокачественных новообразований. Ограничение в данном случае станет профилактикой недуга, отметил врач в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт посоветовал свести к минимуму употребление красного мяса: говядины, свинины, баранины, телятины. Избыток белка способствует увеличению свободных радикалов кислорода, что грозит появлением рака, пояснил специалист.

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По его словам, необходимо как можно реже включать в рацион соленые и пряные блюда, а также избегать несвежей пищи, добавил сайт kp.ru.