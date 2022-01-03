Биолог назвала наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови

Наиболее уязвимыми перед коронавирусом являются люди со второй и четвертой группами крови. Об этом заявила в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Унивеситета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По словам Барановой, группы крови различаются на молекулярном уровне, в связи с чем у перой и у третьей группы существуют антитела на антиген А, имеющий небольшое сходство с коронавирусным антигеном.

Антитела, которыми обладает носитель такого антигена, при взаимодействии с коронавирусом могут приглушить симптомы течения заболевания. Кроме того. если вирусная нагрузка оказалась невысокой, человек может вообще не заболеть.

«Вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет», — подчеркнула Баранова.

Весной ученые из США опубликовали в журнале Американского общества гематологии Blood Advances статью о том, что обладатели второй группы крови наиболее уязвимы перед коронавирусом. По словам специалистов, вирусный RBD-домен COVID-19 легче связывается с антигенами в клетках эпителия н стенках легочных альвеол обладателей второй группы крови.

Ранее Анча Баранова рассказала, что иммунитет от штамма «дельта» коронвируса очень слабо защищает от «омикрона».