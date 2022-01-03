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    03 января 2022, 00:54

    Биолог заявила, что иммунитет от штамма «дельта» не поможет при «омикроне»

    Биолог Баранова: «омикрон» не вытеснит «дельту», они будут терзать человечество вместе

    Алексей Иванчин

    Иммунитет от штамма «дельта» коронвируса очень слабо защищает от «омикрона», Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

    По словам биолога, два варианта коронавируса очень отличаются друг от друга, поэтому нельзя говорить о вытеснении одного штамма другим. Формируются две линии вируса, способные существовать параллельно друг другу.

    «Иммунитет против дельты слабо защищает от омикрона, как и омикрон-иммунитет — против дельты. Это говорит о том, что формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно», — пояснила Баранова.

    Биолог полагает, что такое явление может привести к так называемым волнам в противофазе, когда доминирующим будет становиться то один штамм коронавируса, то другой. Такая ситуация изменит и поход к вакцинации.

    «Допустим, они будут происходить с частотой раз в год, чтобы иммунитет успел ослабнуть немного. И мы вполне можем прийти к ситуации, что понадобятся две прививки — одна против омикрона, другая — против дельты», — допустила Баранова.

    При этом она добавила, что заразившиеся «дельтой» могут противостоять «омикрону», но не слишком успешно.

    Ранее стало известно, что «омикрон»-штамм коронавируса был обнаружен у вернувшейся из Франции жительницы Карелии.