Биохимик Читанава рассказала, чем может быть чревато чрезмерное употребление сладкого

Чрезмерное употребление сахара может привести к серьезным последствиям для организма. Одно из них — выпадение волос. Такой информацией поделилась врач-биохимик Анна Читанава. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, отличить проблемы со здоровьем можно по волосам и ногтям. Как правило, волосяной покров выпадает из-за высокого уровня гормона дигидротестостерона. Он поднимается в случае чрезмерного употребления сладостей, передало РИА ФАН.

«Чтобы не было гормонального выпадения волос, не стоит забывать про жиры, необходимые для правильной работы гормонов. Полезные жиры содержатся в растительных маслах, жирной рыбе, сливочном масле», — пояснила Читанава.

Решить проблему облысения можно при помощи основных источников селена. Вещество содержится в орехах, семенах подсолнечника, яйцах и сельди.

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