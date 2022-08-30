Эндокринолог Тараско объяснила тягу к сладкому и фастфуду

Непреодолимая тяга к сладкому или фастфуду связана с тем, что большое количество соли или сахара в этих продуктах вызывает привыкание. Об этом Lenta.ru рассказала диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.

Фастфуд и подобные продукты содержат большое количество усилителей вкуса.

«Вкусовые рецепторы человека, который постоянно их ест, уже привыкают к соленой пище и пище с яркими вкусами, тогда как обычная здоровая пища кажется им несоленой и невкусной», — отметила врач.

Она добавила, что желание все время перекусывать нездоровой пищей может быть следствием незакрытых психологических потребностей человека.

Чтобы избавиться от тяги к вредной еде, нужно наладить свой рацион, включив в него полноценный завтрак, обед и ужин.

«Нужно помнить о том, что для здорового взрослого человека достаточно перекусывать один-два раза в день, а не подъедать чипсы или сухарики в течение чуть ли не целого дня. В качестве здорового перекуса идеально подходит овощная нарезка — например, морковь и сельдерей с горстью орехов или только горсть орехов, любых, какие вам нравятся. Также для перекуса подходят сушеные овощи, фрукты или порция ягод», — рассказала Тараско.