Билл Гейтс назвал бессмысленной систему тестирования на коронавирус в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал систему тестирования на коронавирус, которая сейчас существует в США. Он назвал ее бессмысленной из-за того количества времени, которое уходит на анализы.

Об этом он заявил во время интервью телеканалу CNBC.

«Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получить их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других», — сказал Гейтс.

Основатель компании Microsoft подчеркнул, что эта система, в том виде, в котором она существует сейчас, является бессмысленной тратой времени и средств.

Билл Гейтс с начала пандемии коронавируса в США приобрел репутацию эксперта по новому типу инфекции. Именно его фонд спонсирует разработку вакцины от коронавируса. Он уверен — подбор необходимых препаратов к концу 2020 года поможет значительно сократить число пациентов, которые умирают из-за этого заболевания.

С начала распространения коронавируса нового типа в США эту инфекцию выявили у почти 4,3 миллиона человек. Из них более 148 тысяч пациентов скончались.