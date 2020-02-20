«Безопасный» пластик представляет угрозу жизни

Пластиковая посуда, без химического вещества бисфенол А, представляет такую же опастность для человеческого здоровья, подобно аналогам, которые содержат его.

Результаты исследования ученых из Университета Миссури опубликовал MedicalXpress.

В исследовании сотрудники изучили влияние заменителя бисфенола А, который назван бисфенолом S (BPS)) на плаценту мыши. Оказалось, находяшийся BPS в крови матери может через плаценту передаться плоду.

Плацента — это основной источник гормона серотонина, который нужен для развития мозга эмбриона. Химикаты, находящиеся в ней, могут спровоцировать врожденные неврологические болезни.

Отмечается, что помимо пластмассовой посуды, бисфенол S также часто используется в бутылках для напитков или контейнерах для еды.

Ранее ученые из США штата Пенсильвания выяснили, что картофель полезнее риса.