Ученые сравнили пользу картофеля и риса

В исследовании добровольцы разделились на две группы. Целый месяц участники первой питались рисом и другими зернами, а второй — отварным или запеченным картофелем.

Результаты эксперимента показали, что показатели холестерина, инсулина, глюкозы и артериального давления оказались лучше у второй группы. Так, ученые выяснили, что картофель может стать полезным гарниром. Однако это касается лишь людей без противопоказаний.