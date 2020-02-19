Ученые сравнили пользу картофеля и риса
Ученые из Университета в американском штате Пенсильвания узнали, что картофель полезнее риса. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на La Vanguardia.
В исследовании добровольцы разделились на две группы. Целый месяц участники первой питались рисом и другими зернами, а второй — отварным или запеченным картофелем.
Результаты эксперимента показали, что показатели холестерина, инсулина, глюкозы и артериального давления оказались лучше у второй группы. Так, ученые выяснили, что картофель может стать полезным гарниром. Однако это касается лишь людей без противопоказаний.