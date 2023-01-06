Здоровье 06 января 2023, 09:28 «Бьет по голосовым связкам». Гинцбург назвал главные симптомы гриппа В Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург перечислил отличительные особенности гриппа В РИА «Новости»

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Больные гриппом В жалуются на осиплость и изменение голоса. Эти симптомы считаются характерными для такого варианта вируса, сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург .

«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам», — сказал Гинцбург.

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Он обратил внимание, что больные сразу начинают хрипеть, у них сильно меняется голос. Остальные симптомы гриппа В традиционны для респираторных заболеваний: воспалительный процесс из носоглотки быстро распространяется на бронхи и легкие. К вирусной легко присоединяется бактериальная инфекция, которая может вызвать бронхит или воспаление легких.

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Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи счел подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в России на зимних праздниках маловероятным. Увеличение случаев респираторных заболеваний специалисты прогнозируют в феврале.