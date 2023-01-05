Здоровье 05 января 2023, 05:59 Подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в России на праздниках сочли маловероятным Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: рост заболеваемости ковидом в праздники маловероятен Pxhere

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В новогодние праздники в России маловероятен заметный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В комментарии ТАСС он отметил, что такой прогноз обусловлен тем, что жители страны почти не выезжают за границу, так же как и иностранные туристы редко приезжают в Россию.

«Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая, наши граждане в эти новогодние [праздники] особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже», — отметил Гинцбург.

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Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев ранее сообщил, что следующий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ждет россиян в феврале, но таким же высоким, как тот, что наблюдался в минувшем декабре, он не будет.

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Течение гриппа изредка может сопровождаться нетипичными для этого заболевания симптомами. В их числе геморрагический синдром. Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина также предупредила, что для гриппа нетипичны боль в животе, жидкий стул и отсутствие жара.