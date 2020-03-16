Бессонницу посчитали полезной при депрессии

Специалисты выяснили, что отсутствие сна приносит пользу некоторым людям. Однако позитивные последствия появляются не всегда: иногда бессонница лишь ухудшает состояние пациента.

Исследователи посоветовали пользоваться нехваткой сна при постоянном наблюдении у врача.

По мнению немецких ученых, бессонница может увеличить число бета-амилоида и тау-белка в крови и головном мозге. Их большое количество провоцирует болезнь Альцгеймера. Также специалисты заметили, что недостаток сна увеличивает чувство тревожности.

Эксперты порекомендовали внимательно следить за своим сном, потому что он необходим для здоровой работы организма. Достаточное количество отдыха помогает человеку восстановиться.

Ранее сомнологи обратили внимание на пользу сна в общественном транспорте. Тем не менее, при влиянии некоторых факторов такой отдых может негативно сказываться на режиме человека. Специалисты призвали решать вопрос индивидуально.