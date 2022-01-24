«Спутник М» поступил в пункты вакцинации. Главное о прививке для подростков

Российские регионы получили первые дозы вакцины для подростков «Спутник М». Он почти не отличается от однокомпонентного «Спутника Лайт». Показания все те же, а нежелательных эффектов должно быть еще меньше.

Вакцина «Спутник М», предназначенная для детей и подростков 12–17 лет, уже поступила в первые регионы России. Пока партии небольшие, но со временем будут увеличиваться. В Ленобласть и Забайкальский край доставили по 720 комплектов «Спутника М», в Чувашию — 960 комплектов, в Иркутскую область — 1680, в Свердловскую — 2400, а в Татарстан — 2880. Также препарат привезли в Московскую и Омскую области, Севастополь, Приамурье и многие другие регионы.

Чем «Спутник М» отличается от «Спутника V»

Как и «Спутник V», вакцина для подростков состоит из двух компонентов, которые нужно вколоть с интервалом в 21 день. Почти во всех остальных аспектах, по мнению ученых, разница между препаратами незначительна.

Как объяснил «360» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, от «Спутника V» вакцина для подростков отличается только своей дозировкой. Вместо 100 миллиардов вирусных частиц в дозе «Спутника М» в пять раз меньше.

Это подтвердил и директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Игорь Красильников.

«„Спутник М“ — это тот же „Спутник V“, только в меньших дозах, то есть там антиген в меньшем количестве, так как он предназначен для подростков. Он даже ближе не к „Спутнику V“, а к „Спутнику Лайт“», — рассказал он.

Прививать детей с 12 лет будут только с согласия родителей, с 15 лет хватит согласия самого подростка.

Испытания «Спутника М»

«Спутник М» зарегистрировали в ноябре 2021 года. Министерство здравоохранения одобрило клинические испытания препарата. Анатолий Альтштейн объяснил, что доклиническая фаза, а также первая и вторая фазы клинических испытаний у вакцины для подростков уже позади.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказывал, что клинические исследования «Спутника М» проходили на базе 12 детских больниц. Безопасность и эффективность вакцины подтвердились.

«Первая и вторая фаза испытаний на детях, где проверяется, что вакцина безопасна и вызывает образование антител, — одинаковые со „Спутником V“», — добавил Альтштейн.

Игорь Красильников подчеркнул, что это обычная процедура. В ходе разработки препаратов сначала создают версию для взрослых, испытывают ее. Если все проходит успешно, из исходного препарата определяют дозу для детей.

«То есть снижают дозу или оставляют ее какой была. Дальше на этой дозе определяют эффективность на специальной когорте детей-волонтеров. И только после этого пускают в оборот. Это стандартная процедура, в том числе и для ковидных вакцин», — объяснил он.

Как дети и подростки переносят вакцинацию

Судя по уже прошедшим этапам клинических испытаний, можно говорить о том, что вакцина безопасна. Анатолий Альтштейн подчеркнул, что дети и подростки отлично переносят новую вакцину, а побочных эффектов прививка дает меньше. Но главное — образуется иммунитет.

«„Спутник V“ все-таки дает побочные реакции у взрослых — температурные реакции, ощущение усталости, головная, боль, ломота. Довольно много таких мелких побочек, поэтому детям снизили дозу, учитывая то, что их организм более восприимчив. Подростки очень хорошо реагируют на эту вакцину, идет хорошее образование антител от меньшей дозы», — сказал Альтштейн.

Игорь Красильников добавил, что показания к вакцинации у детей и подростков те же, что и у взрослых. Серьезным поводом отказаться от вакцины может стать только противопоказание от врача — например, если ребенок страдает тяжелыми формами аллергии.

Также нельзя делать прививку в момент недомогания — если есть температура и другие симптомы простуды. Острые инфекционные и вирусные заболевания Минздрав включил в перечень временных противопоказаний. А вот входящим в группы риска по здоровью детям советуют первыми обратиться в поликлинику за своей дозой «Спутника М».