Беременные из Нижнего Новгорода останутся на самоизоляции до конца 2022 года | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 19:51 Беременные из Нижнего Новгорода останутся на самоизоляции до конца 2022 года

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Власти Нижнего Новгорода приняли решение продлить режим самоизоляции для беременных до конца 2022 года. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на указ губернатора Нижегородской области.

Изначально режим самоизоляции действовал в период с 1 по 31 октября, однако теперь будущим мамам придется оставаться дома до 31 декабря.

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Ранее появилась информация о том, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом. На данный момент он пребывает на самоизоляции.

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