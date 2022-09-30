Патриарх Кирилл заболел ковидом | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Патриарх Кирилл заболел ковидом РПЦ: патриарх Кирилл заболел ковидом с выраженными симптомами РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел COVID-19 и отправился в самоизоляцию. Врач прописал ему постельный режим, сообщили в РПЦ.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объявил об отмене всех встреч и поездок с участием патриарха, которые запланировали на ближайшие дни. Глава РПЦ заболел ковидом и переносит его в выраженной форме.

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«В связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщил Владимир Легойда.

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В целом состояние патриарха Кирилла удовлетворительное.

За сутки в России выявили почти 373 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперштаб. Госпитализировали 2723 больных — на 13,7% меньше, чем день назад. Выздоровели за это же время 61,2 тысячи человек.

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