Патриарх Кирилл заболел ковидом | 360°

Все новости

Здоровье

30 сентября 2022, 13:07

Пользователи Reddit поделились секретами, как улучшить вкус лапши

Эксклюзив

30 сентября 2022, 13:06

«Бьют по своим». Атакой ВСУ на мирные дома руководили американцы

Реклама

Общество

30 сентября 2022, 12:54

МИД предупредил россиян об ограничениях на въезд в Финляндию с 30 сентября

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:49

Подмосковную сеть МФЦ признали лучшей в России

Мир

30 сентября 2022, 12:49

Лукашенко назвал способ быстрого урегулирования конфликта на Украине

Власть

30 сентября 2022, 12:47

Россия посчитает актом агрессии удары Украины по новым территориям

Армия

30 сентября 2022, 12:38

Обучение мобилизованных россиян сняли на видео

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:36

Свыше 150 километров линий электропередачи подготовили к зиме в Подмосковье

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:34

День пожилого человека в Подмосковье отметят дискотеками в стиле ретро и концертами

Здоровье

30 сентября 2022, 12:31

Патриарх Кирилл заболел ковидом

РПЦ: патриарх Кирилл заболел ковидом с выраженными симптомами

Читать 360tv в

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел COVID-19 и отправился в самоизоляцию. Врач прописал ему постельный режим, сообщили в РПЦ.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объявил об отмене всех встреч и поездок с участием патриарха, которые запланировали на ближайшие дни. Глава РПЦ заболел ковидом и переносит его в выраженной форме.

Реклама

«В связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщил Владимир Легойда.

Реклама

В целом состояние патриарха Кирилла удовлетворительное.

За сутки в России выявили почти 373 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперштаб. Госпитализировали 2723 больных — на 13,7% меньше, чем день назад. Выздоровели за это же время 61,2 тысячи человек.

РПЦ

Патриарх Кирилл

Коронавирус в России и в мире

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама