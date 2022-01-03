Беглов сообщил о готовности Петербурга бороться со штаммом «омикрон»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал РИА «Новости», что система здравоохранения города полностью готова к борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон». Он отметил, что подготовлены резервы кислорода для тяжело заболевших и все необходимые медикаменты.

Однако губернатор отметил, что коллективного иммунитета в Петербурге все еще недостаточно, чтобы полностью остановить распространение «омикрона».

«Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80 процентов. Это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020 года», — рассказал Беглов.

Также губернатор уточнил, что в 2021 году никто из больных не оказался на больничной койке палат в коридорах «красных зон».

Ранее стало известно, что течение 3-4 месяцев в гражданский оборот поступит новая назальная вакцина от коронавируса. Она будет эффективно бороться против «омикрона».