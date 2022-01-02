Назальная вакцина против COVID-19 поступит в гражданских оборот через 3-4 месяца

Назальная вакцина против новой коронавирусной инфекций поступит в гражданский оборот и будет доступна для россиян уже в ближайшее время. Предположительно, это произойдет через 3-4 месяца, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме того, ученый сообщил, что вакцина должна быть эффективной и против нового штамма «омикрон», который в последнее время активно распространяется по всей планете. Гинцбург отметил: по данным исследований, вакцина «Спутник V» в обычной форме показала свою эффективность против этого варианта коронавируса. Значит, уровень защиты не изменится, если она перейдет в назальную форму.

Разрешение на проведение второй фазы клинических исследований назальной вакцины от COVID-19 было выдано министерством здравоохранения в октябре ушедшего года. Гинцбург тогда отмечал, что вакцина не отменит необходимость обычной прививки в инъекционной форме, однако сможет стать хорошим дополнением для нее и сильной защитой, увеличив барьеры для инфекции в организме.