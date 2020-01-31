Бананы-убийцы нам не грозят: заражение коронавирусом через фрукты назвали фейком

В российских соцсетях и мессенджерах кто-то запустил сообщения о том, что коронавирус может передаваться через бананы. Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с «360» опроверг этот слух и посоветовал выдумщикам обратиться к психологам.

Это чушь собачья. Сплошный фейк. Те бананы, которым питаются крыланы (летучие собаки — прим. ред.) в южных провинциях Китая, они не поступают в продажу, думаю даже в самом Китае, не говоря уже о других странах Михаил Щелканов руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ.

По его словам, в основном Россия покупает эквадорские бананы.

«В Эквадоре нет пока даже завозных случаев коронавируса. У меня впечатление, что этим (распространением слухов — прим. ред.) должны заняться социальные психологи», — добавил Щелканов.

Новый тип коронавируса обнаружили в китайском Ухане в конце 2019 года. Вирус быстро распространился по стране и за ее пределами. Ученые считают, что источником инфекции могут летучие мыши или крыланы. Китайцы нередко едят этих животных. По последней информации, жертвами коронавируса стали 213 человек, еще более девяти тысяч заболели.

В пятницу, 31 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о первых двух случаях заражения коронавирусом в России. Больные — граждане Китая.