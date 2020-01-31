Двоих заболевших коронавирусом нашли в России

В России впервые выявили два случая заболевания коронавирусом. Больные — граждане Китая. Такое заявление сделала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

РИА «Новости» написало, что два человека, зараженных коронавирусом, находятся в Тюменской области и Забайкальском крае. Роспотребнадзор уточнил, что у больных нет температуры. Их состояние медики оценивают как стабильное. Зараженные изолированы. В ведомстве подчеркнули, что риска распространения инфекции нет.

Вспышка коронавирурса нового типа произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вскоре вирус распространился по всей стране и вышел за ее пределы. По последним данным, его жертвами стали 213 человек, еще более девяти тысяч заразились. При этом 171 человек вылечился.

Россия на этой неделе приняла несколько мер по борьбе с коронавирусом. Медики получили рекомендации о действиях в случае, если у человека подозревают коронавирус. Также российские власти решили закрыть границы с Китаем на Дальнем Востоке. В свою очередь, власти Китая делают все, чтобы остановить распространение коронавируса. Некоторые города, в частности Ухань, закрыли на карантин. В ближайшее время откроется две новые больницы, куда перевезут больных коронавирусом.