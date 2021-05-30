Ажиотажный спрос на «Спутник V» отметили в РФПИ

Повышенный интерес к вакцине против коронавируса «Спутник V» наблюдается во всем мире. Об этом в эфире телеканала «России 1» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ажиотаж вызван безопасностью российского медицинского препарата, уверен он. В высокой эффективности «Спутника V» убедились во многих странах, например, в Мексике, Аргентине и Венгрии.

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — заявил Дмитриев.

«Спутник V» разработали сотрудники Национального центра имени академика Н. Ф. Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в августе 2020 года, она стала первым в мире препаратом для профилактики ковида. Сейчас он одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

Эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных соотечественников.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер потребовал от ЕМА скорейшей регистрации «Спутника V». Решение может быть принято не раньше сентября. Если препарат зарегистрируют, Бавария купит свыше 2,5 миллиона доз «Спутника V».