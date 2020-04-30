    30 апреля 2020, 13:42

    Автор «Новичка» предложил препарат для лечения коронавирусной инфекции

    Анатолий Минкин

    Над созданием вакцины против коронавируса и лекарства для лечения уже зараженных пациентов работают ученые по всему миру. Известный как создатель формулы отравляющего вещества «Новичок» доктор химических наук, профессор Леонид Ринк заявил, что для борьбы с новым возбудителем можно использовать диуцифон. Об этом он заявил в интервью газете «Взгляд».
    Автор «Новичка» предложил препарат для лечения коронавирусной инфекции

    Леонид Ринк напомнил, что диуцифон — это иммуномодулятор, который создали в Советском Союзе для лечения проказы. Препарат хорошо показал себя в лечении иммунных нарушений и легочных патологий.

    «Это вот именно то, что сейчас необходимо», — отметил профессор. Он рассказал, что у старой формы препарата был огромный недостаток. Он плохо растворялся. Для лечения пациентам приходилось вводить горячий раствор, что причиняло сильную боль.

    Полтора года назад удалось вывести новую версию лекарственного вещества с таким же клиническим эффектом, которое спокойно может раствориться в плазме крови, а значит «горячих уколов» можно избежать. Препарат испытали на добровольцах в медицинских центрах.

    «На коронавирусных больных еще нет. Просто не успели. Все закрыто. А новый препарат еще не зарегистрирован… Это нужно сделать. И эту работу надо активировать уже сейчас», — заявил Леонид Ринк.

    На сегодняшний день зараженных коронавирусом пациентов лечат различными препаратами, включая те, которые еще не прошли лицензирование и клинические испытания. Для облегчения течения заболевания и скорейшего выздоровления пытались применять антималярийный препарат гидроксихлорохин, но у пациентов начиналась серьезная аритмия и они умирали.