Автор «Новичка» предложил препарат для лечения коронавирусной инфекции

Леонид Ринк напомнил, что диуцифон — это иммуномодулятор, который создали в Советском Союзе для лечения проказы. Препарат хорошо показал себя в лечении иммунных нарушений и легочных патологий.

«Это вот именно то, что сейчас необходимо», — отметил профессор. Он рассказал, что у старой формы препарата был огромный недостаток. Он плохо растворялся. Для лечения пациентам приходилось вводить горячий раствор, что причиняло сильную боль.

Полтора года назад удалось вывести новую версию лекарственного вещества с таким же клиническим эффектом, которое спокойно может раствориться в плазме крови, а значит «горячих уколов» можно избежать. Препарат испытали на добровольцах в медицинских центрах.

«На коронавирусных больных еще нет. Просто не успели. Все закрыто. А новый препарат еще не зарегистрирован… Это нужно сделать. И эту работу надо активировать уже сейчас», — заявил Леонид Ринк.

На сегодняшний день зараженных коронавирусом пациентов лечат различными препаратами, включая те, которые еще не прошли лицензирование и клинические испытания. Для облегчения течения заболевания и скорейшего выздоровления пытались применять антималярийный препарат гидроксихлорохин, но у пациентов начиналась серьезная аритмия и они умирали.