Маски и антисептики предложили продавать в автоматах на вокзалах и ТЦ

В Госдуме предложили продавать маски и антисептики в автоматах. Если инициативу одобрят, средства защиты можно будет купить на вокзалах и в торговых центрах.

С предложением выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Письма были направлены премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину, пишет РИА «Новости».

Свищев отметил, что использование масок и санитайзеров в местах массового скопления признано необходимой мерой защиты от коронавируса. Также он отмечает возросший спрос на средства защиты среди населения.

«В этой связи предлагаю осуществлять продажу масок и дезинфицирующих средств в торговых автоматах (так называемых вендинговых аппаратах), установленных в магазинах, на вокзалах и в других местах скопления людей», — сказано в документе.

Установить подобные автоматы Свищев предлагает не только в столице, но и в других регионах России.

Ранее Минпромторг призвал региональные власти убедить аптеки продавать гигиенические или медицинские маски. Ведомство может выпустить нормативный акт, обзывающий их иметь изделия в ассортименте.