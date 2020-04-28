Минпромторг может принудить аптеки продавать маски

Минпромторг призвал региональные власти убедить аптеки продавать гигиенические или медицинские маски. Ведомство может выпустить нормативный акт, обзывающий их иметь изделия в ассортименте.

Об этом сообщил замминистра Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, спрос на маски резко вырос во всем мире из-за пандемии коронавируса. Однако сейчас маски возможно приобрести не во всех аптеках страны. При том, что продукция завозится в достаточном объеме.

Согласно данным пресс-службы Минпромторга, в апреле Россия самостоятельно произвела около 140 миллионов масок, а также дополнительно поставила 105 миллионов из Китая. Каждый день производители изготавливают свыше восьми миллионов масок.

«За эту историю в большей степени отвечают региональные власти и те подразделения, которые отвечают в регионах за здравоохранение, вот хотелось бы, чтобы они поработали с представителями аптек и объяснили, что маски должны быть не только в розничной торговле, но и, прежде всего, в аптечных сетях», — сказал Евтухов

Он отметил, что в середине апреля российские аптеки получили разрешение на продажу тканевых масок. Но по его словам, аптеки неохотно их приобретают.

«Может быть, это не столь доходный товар, как лекарства. Судя по всему, нам придется идти на такую крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски, так как спрос есть», — заявил замглавы ведомства.

В ряде регионов ношения маски стало обязательным. Такой режим уже ввели в Новосибирской и Свердловской области.