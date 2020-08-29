Австралийские ученые открыли новый способ понизить артериальное давление

Специалисты из университета Ла Троба в Мельбурне обнаружили удивительное свойство оливкового масла. Всего четыре чайных ложки этого продукта помогут людям понизить кровяное давление.

Речь идет об оливковом масле первого отжима. Ученые испытали продукт на 50 добровольцах, которые употребляли масло ежедневно в течение трех недель по четыре столовых ложки, сообщает Medicalxpress. Одна группа испытывала рафинированное масло, другая — первого отжима.

В результате у тех, кто употреблял масло первого отжима, центральное артериальное давление снизилось на 2,5%, а периферическое систолическое — на 2%. Исследователи отмечают, что в период испытаний участники не пользовались лекарствами.

Ученые объясняют это явление тем, что масло первого холодного отжима богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительное и антиоксидантное свойство.

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