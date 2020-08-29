Австралийские ученые открыли новый способ понизить артериальное давление
Речь идет об оливковом масле первого отжима. Ученые испытали продукт на 50 добровольцах, которые употребляли масло ежедневно в течение трех недель по четыре столовых ложки, сообщает Medicalxpress. Одна группа испытывала рафинированное масло, другая — первого отжима.
В результате у тех, кто употреблял масло первого отжима, центральное артериальное давление снизилось на 2,5%, а периферическое систолическое — на 2%. Исследователи отмечают, что в период испытаний участники не пользовались лекарствами.
Ученые объясняют это явление тем, что масло первого холодного отжима богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительное и антиоксидантное свойство.
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