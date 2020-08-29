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    29 августа 2020, 06:48

    Химик объяснил безопасность E-добавок в продуктах

    Ксения Басырова

    Продукты с пищевыми добавками считаются вредными для здоровья. Однако это заблуждение: красители и другие вещества, которые добавляют в товары, безопасны в тех количествах, в которых мы их потребляем.
    Химик объяснил безопасность E-добавок в продуктах

    Дурная репутация пищевых добавок, и особенно Е-102 и других «ешек» появилась из-за исследования британских ученых, рассказал химик-технолог Сергей Белков. В ходе эксперимента они разделили детей на две группы: одно давали сок с красителями и консервантами, другой — натуральный. Родители при этом не знали, кому что досталось, и фиксировали поведение детей в течение месяца. В итоге малыши, которые пили сок с красителями и консервантами, оказались более активными, импульсивными и невнимательными. Однако методология этого исследования вызвала споры и все регулирующие органы в США и Европе не признали всерьез исследование. И все же Британское правительство посоветовало не использовать этот краситель.

    «И с этого момента пошла международная паника и Е-102 стал вредным для детей», — объяснил Сергей Белков в интервью радио «Sputnik».

    По словам эксперта, в тех количествах, которые добавляют в продукты, красители и прочие вещества не могут нанести вред организму человека. Чтобы состояние ухудшилось, надо съесть очень много чистого красителя или другой добавки. Паника же вызвана химиофобией, основанной на непонимании элементарных вещей

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